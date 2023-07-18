رئيس جامعة القاهرة: "التحالف الوطني" قدم شكلًا جديدًا في تاريخ المجتمع المدني

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة 500 500، أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قدم شكلا جديدا في تاريخ المجتمع المدني في مصر.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ المجتمع المدني يحدث هذا النوع من التحالف والتكامل وتنظيم الجهود بين منظمات العمل الأهلي بما أدي إلي توسيع قاعدة المستفيدين علي مستوي الجمهورية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن أكبر خطة لتطوير العلوم الانسانية والاجتماعية بالجامعة، ومشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وذلك في جلسة مشتركة لمجلس الجامعة ومجلس كلية الطب ومجلس إدارة المستشفيات وبحضور عمداء الكليات.

وثمنت جامعة القاهرة في بيانها جهود ومبادرة مجلس النواب وأعضائه في تشريع مشروع قانون جديد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تقنين عمله في اطار من المشروعية الدستورية والشرعية القانونية، وبشكل يضمن استقلاله واستمرار عمله في إطار من الطوعية وحرية الارادة والمبادرة، مضيفة: لا شك أنه سوف يطور العمل التنموي الاهلي من اجل مساندة الفئات الفقيرة والمهمشة.. وأن العمل الأهلي واحد من أهم الملفات التي سيتم طرحها للبحث العلمي ضمن المشروع، وأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة حرة ومستقلة جاءت من مجموعة نشطة من اهم جمعيات العمل الاهلي في مصر.

كما أكدت جامعة القاهرة في بيانها أن التحالف نجح على أرض الواقع بالفعل من خلال مشروعاته العديدة التي لاقت ارتياحًا ورضا من فئات الشعب المختلفة خاصة في القرى والأحياء الشعبية .

وأشارت جامعة القاهرة إلى أن عمل التحالف يتطرق الى كافة اوجه التنمية، ويفتح مسارا جديدا مستقلا للعمل الاهلي الحر من اجل الوطن، مؤكدة علي أن التحالف لا يؤثر على استقلال كل جمعية وحريتها ، لانه تحالف طوعي، كما أن القانون يسمح لاي جمعية بالإنسحاب في أي وقت، مما يدل على الدخول في التحالف والخروج منه هو بإرادة طوعية.

وشددت جامعة القاهرة على عدم تاثير هذا التحالف على استقلال الجمعيات، حيث توجد مناطق ونقاط تقاطع تسعى من خلالها هذه الجمعيات لتقديم خدماتها المشتركة للأفراد.

وأضافت جامعة القاهرة، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرغبة اعضاء هذا التحالف في وضعه تحت رعايته في بدايته وحتي الآن، يدل على جدية و دور التحالف في خدمة الشعب المصري في سبيل النهوض بالاسر الأولى بالرعاية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا ومشاركة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن استجابة رئيس الجمهورية لهذه المبادرة الأهلية يعطي دفعة كبيرة لها للنجاح في خدمة المواطنين.

وشددت جامعة القاهرة، على أن ما يقدمه التحالف من عمل منذ إنشائه نجح في معالجة الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في العمل الأهلي في مصر، وحقق العديد من الإيجابيات ومنها على سبيل المثال: التكامل والتعاون والتنسيق لتغطية كافة المناطق، وعدم تكرار أو ازدواج الخدمات المقدمة، فضلا عن عدم التضارب والوصول بتلك الخدمات لها في سائر أنحاء الجمهورية، إلى جانب تنويع أكبر للخدمات وتوسيع نطاق المناطق الاقليمية والجغرافية، وبالتالي زيادة رقعة المواطنين المستفيدين، علاوة على ذلك فإن التحالف الوطني يعطي فرصة لتبادل الخبرات بين الجمعيات الخيرية وتبادل المعلومات مما يؤدى إلى زيادة قدراتها على مساعدة الفئات الاجتماعية المستهدفة. إن الجمعيات الأهلية تعمل بتعاون مشترك مع العديد من المنظمات والمؤسسات من خلال توافر قاعدة معلومات بهدف خدمة المجتمع المصري بكل فئاته وتقديم المساعدات والاعانات لمستحقيها، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في ملفات التنمية المستدامة.

وأوضحت جامعة القاهرة، ضرورة مساعدة البحث العلمي للمجتمع المدني ووضع آليات للعمل والتطوير، وتفعيل دوره في تطوير العشوائيات والريف المصري ليتم بناء على دراسات علمية مثل ملفات السكان والمياه وتنشيط السياحة، مؤكدا على ضرورة توافر جهود جميع التخصصات لتقديم أوراق بحثية لحل مثل هذه المشكلات، لافتا إلى أن العمل الأهلي التنموي من أهم الملفات التي وضعتها جامعة القاهرة لباحثيها بهدف تقديم أفكار جديدة بها.

ويستهدف التحالف الوطني للعمل التنموي إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم وتأسيس المبادرات الاجتماعية للتنمية.

ويعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مجالات العمل الأهلي وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة، وتتم إدارة التحالف بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء منتخب من أعضاء الجمعية العامة، وأمواله هي أموال خاصة، ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا سنويا حول مؤشرات الآداء، خاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود الداعمة لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت جامعة القاهرة أن التحالف الوطني للعمل التنموي يؤدى دورا كبيرا في حياة المجتمع من خلال المبادرات التي يسعى إلى تقديمها بصفة مستمرة للمواطنين للوصول للفئات الأكثر احتياجا، واليوم يقدم خدماته لطلبة وطالبات جامعة القاهرة في الملابس والرعاية الاجتماعية والصحية، مضيفاً أن جامعة القاهرة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية ووضع الخطط المناسبة، وذلك من خلال دور الجامعة ومؤسسة 500500 كأحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.