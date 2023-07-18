"تعليم بورسعيد" ترد على تحديد جهة محددة لشراء ملفات تقديم الطلاب

ردت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتورة هالة عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، عما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من شكاوى بشأن إجبار أولياء الأمور على شراء ملفات التقديم للطلاب المستجدين بمدرسة البطل محمد عبدالرحمن الإعدادية للبنات من جهة معينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه شُكلت لجنة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء لفحص هذه الشكوى المقدمة من أحد أولياء الأمور، وبعد زيارة المدرسة تبين بالأدلة القاطعة أنه لا يجرى إجبار أولياء الأمور على شراء ملفات التقديم من جهة معينة سواء من داخل المدرسة أو خارجها.

وأهابت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بأولياء الأمور ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يجرى تداوله.