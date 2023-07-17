تشريح جثة شخص مجهول الهوية بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، تشريح جثة شاب عثر عليه متوفي داخل شارع فائدة كامل، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتحريات المباحث.

وتبين من معاينة النيابة الاولية، أن الجثة لرجل في عقده الرابع، به جروح بمنطقتي العانه، ووشم علي ذراعيه ولا يوجد آثار إصابات طعميه أو قطعيه اخرى، ويرجح أن سبب الوفاة سكته قلبيه.

وكشفت التحريات الأوليه أن المتوفي مثيم بالشارع وكان يستحدى الماره كثيراً.

عثرت اجهزة الأمن بالقاهرة على جثة لشاب مجهول الهوية ملقاة بشارع فايدة كامل بدائرة قسم شرطة البساتين .

تعود الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثمان لمتوفي مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر تقريبا وجد ملقى بشارع فايده كامل

بالانتقال والفحص، تبين ان الجثة لشاب مجهول الهويه في العقد الرابع من العمر ووجود وشمين بالكتف الايمن مدون أسم ادهم ، ورصد مقطع فيديو المتوفى يسير قبل وفاته بوضعية الأنحناء لأسفل بموقف ميكروباص احمد ذكي ، ويقوم جال المباحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.