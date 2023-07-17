صعوبة لحاق محمد الشناوي بمباراة حرس الحدود في الدوري

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، التي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس على ملعب الأخير في الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال المصدر للبوابة نيوز إن الأشعة التي خضع لها الحارس الدولي أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وجاء التقدير الأولي لإصابة الشناوي بوجود شد في العضلة الأمامية وهناك صعوبة في لحاقه بلقاء حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل.

وكان النادي الأهلي قد توج في وقت سابق بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من النهاية، بعدما تفوق على كافة منافسيه في المسابقة المحلية.