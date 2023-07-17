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الإثنين 17 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال التحريات حول ضبط لص يسرق السيارات بأسلوب كسر الزجاج في التجمع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات واقعة ضبط لص يسرق محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج في التجمع الأول، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بارتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة (مبلغ مالى) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

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