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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب على يد والده بقرية القبلي قامولا غرب الأقصر

مصرع شاب
مصرع شاب
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شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إقدام رجل سبعيني على التخلص من ابنه البالغ من العمر 30 عاما، برصاصة في الصدر من سلاحه الناري بقرية القبلي قامولا بسبب خلافات بينهما.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا يفيد بمقتل شاب ثلاثيني على يد والده برصاصة في الصدر بالقبلي قامولا التابعة لمركز القرنة غرب مدينة الأقصر.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث؛ حيث تم العثور على جثة الشاب "ع. أ.ش" 30 سنة، متأثرًا بإصابته برصاصة في الصدر اخترقت القصبة الهوائية. 

وبإجراء التحريات الأولية، ووفقًا لشهود العيان، تبين قيام الأب "أ. ش" بقتل ابنه بواسطة سلاحه الناري، بعدما ضاق ذرعا بتصرفات الغير مسؤولة واستهتاره وفر هارباً، ومازال البحث جاريا حتى الآن على الأب المسن من قبل رجال المباحث.

وتم نقل جثة الشاب على الفور إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين الانتهاء من التحقيقات و التصريح لذويه باستلام الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر والوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتكثيف الجهود للقبض على الجاني.

مدينة القرنة قرية القبلي قامولا غرفة عمليات شرطة النجدة الأقصر مصرع شاب