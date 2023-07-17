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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ترحيب سيناوي بتعيين العميد سامح المتولي رئيسا لمدينة أبورديس

العميد سامح المتولي
العميد سامح المتولي
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سيطرت حالة من القبول والترحيب علي أهالي مدينة أبورديس في محافظة جنوب سيناء، فور إعلان تولية عميد مهندس سامح المتولي، رئيسا لمجلس مدينة أبورديس، خلفا للواء عبدالرحمن بهاء الدين، الذي جرى توليه رئاسة مدينة دهب، وذلك بناء على حركة التنقلات بين رؤساء المدن ونوابهم التي أصدرها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وفرحة الناس فى مدينة ابورديس، بتولي العميد سامح المتولي رئاسة المدينة؛ سببها أنه معروف بكفاءته ودماثة خلقه وإخلاصه وحبه للعمل وتواضعه.

وضجت صفحات التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك بالفرحة وبوستات الترحيب والتهنئة بقرار تعيين العميد سامح المتولي، ئيسا للمدينة كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد اصدر قرارا في ديسمبر الماضي،  بتكليف العميد سامح متولى للعمل بمنصب نائب رئيس مدينة دهب.

وكان العميد سامح متولى شغل منصب نائب رئيس مدينة رأس سدر ثم منصب مدير عام المواقف بجنوب سيناء ثم مديرا لأمن الديوان العام، ثم نائبا لرئيس مدينة دهب، وأخيرا رئيسا لمدينة ابورديس.

 

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العميد سامح المتولي رئيس مدينة ابورديس نائب رئيس دهب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حركة تنقلات داخلية لرؤساء المدن ونوابهم