مشاهد من الباليهات الكلاسيكية والرقص الحديث لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب فصول الباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، وتدريب أحمد سعيد، وسعيد محسن، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء، 18 يوليو الجاري، بمعهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مشاهد من أهم الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة والرقص الحديث منها: بحيرة البجع، واستمر وارقص، وإفتتاحية مارش من كسارة البندق، والقرصان، والجمال النائم، وفالس الزهور، وفالس من الحوريات وتنويعات على لابايادير .

وقد تأسس مركز تنمية المواهب بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة.

كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .