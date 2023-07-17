ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مشاهد من الباليهات الكلاسيكية والرقص الحديث لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب فصول الباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، وتدريب أحمد سعيد، وسعيد محسن، وذلك في  الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء، 18 يوليو الجاري، بمعهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مشاهد من أهم الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة والرقص الحديث منها: بحيرة البجع، واستمر وارقص، وإفتتاحية مارش من كسارة البندق، والقرصان، والجمال النائم، وفالس الزهور، وفالس من الحوريات وتنويعات على لابايادير .

وقد تأسس مركز تنمية المواهب بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة.

 كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

دار الأوبرا المصرية فصول الباليه مركز تنمية المواهب معهد الموسيقي العربية