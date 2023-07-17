إخماد حريق شقة سكنية أمام نقطة مطافئ العشرين ببولاق الدكرور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية أمام نقطة مطافي العشرين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية أمام نقطة مطافي العشرين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.