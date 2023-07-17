الأهلي يبحث عن 3 أرقام قياسية تاريخية في دوري اللاهزيمة

يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخطوات ثابتة نحو موسم تاريخي في الدوري الممتاز وتحقيق وتحطيم عدد من الأرقام القياسية في تاريخ “الايجيبشن ليج” بعدما حسم المارد الأحمر لقب الدوري رسميا منذ جولتين.

وواصل الفريق الأحمر سلسلة الانتصارات في الدوري بالفوز على المقاولون العرب 4-1 أمس الأحد في الجولة الـ34 من المسابقة.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري أمام حرس الحدود يوم الأربعاء، ثم بيراميدز يوم الأحد المقبل، وأخيرا أمام المصري البورسعيدي يوم 26 من الشهر الجاري.

ويسعى الأهلي للفوز في باقي المباريات بالدوري لتحقيق إنجاز غائب بالتتويج بلقب الدوري بدون تلقي أي هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه .

وحقق المارد الأحمر لقب الدوري بدون هزيمة 7 مرات من قبل مواسم: 1975-1976، و1978-1979، و1985-1986، و1998-1999، و2004-2005، و2005-2006، و2016-2017.



كما يخطط الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري المخضرم مارسيل كولر لتحقيق رقم تاريخي حال فوزه في المواجهات الثلاث المقبلة، وهو الوصول للنقطة 90 وهو أكبر رصيد من النقاط في مسيرة اي ناد بالدوري المصري لتحطيم رقمه التاريخي 89 نقطة والذي حققه في موسم 2019-2020.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي الخاص بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بالدوري، منذ انطلاق النسخة الأولى في عام 1948 حين فاز الأحمر بـ28 مباراة مرتين في موسمي 2017-2018 و2019-2020، وفي حالة الفوز في اللقاءات الثلاثة المتبقية سيعادل الأهلي رقمه السابق حيق حقق الفريق 25 فوزا حتى الآن.