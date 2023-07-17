النيابة تنتقل لمعاينة عقار حدائق القبة المنهار

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة إلى مكان انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، وكلفت المباحث الجنائية إجراء التحريات حول الواقعة كما امرت بإخلاء العقارات المجاورة حرصا علي سلامة الآخرين لحين انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات الإنقاذ.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر والبحث عن 2 آخرين بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الاسعاف بسيارتين، كما دفع حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم الى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.