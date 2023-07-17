أسماء حمزة.. جوجل يحتفل بذكرى ميلاد أول عازفة عود سودانية

احتفل محرك البحث الشهير جوجل، صباح اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد أسماء حمزة، والتي تعتبر أول عازفة عود سودانية.

وغير جوجل من شعاره واضعًا صورة العازفة أسماء حمزة، من خلال تصميم خاص بها يعبر عن فنها لنشر الوعي حول هذه تراثها الموسيقي، حيث أنها أول عازفة عود سودانية ومن أوائل السيدات اللاتي اقتحمن مجال التلحين والعزف على مستوى الوطن العربي وقارة أفريقيا بأكملها.

وتعتبر أسماء حمزة من أوائل النساء اللواتي اقتحمن مجال الموسيقى والعزف والتلحين على مستوى العالم العربي وأفريقيا، وجمعت بين حرفتي التلحين والعزف الموسيقي، وخاضت التجربة باحترافية عالية.