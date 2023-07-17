الآلاف يشيعون جنازة طالب جامعي قتيل بكفر الشيخ

شيع الآلاف من أهالي مدينة سخا والقرى المجاورة، مساء الأحد، جثة الشاب عبدالله عزت عراقي إبراهيم من سخا، 18 سنة طالب بالفرقة الأولي كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، المبلغ بغيابه واختفائه منذ 3 أيام، بعد خروجه من منزله للعمل على توك توك خاص بوالده، حيث عثر عليهم مذبوحًا وملقى في مصرف مجاور للزراعات خلف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ.

وردد المشاركون في الجنازة، هتافات، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله.. القصاص القصاص، وشهدت الجنازة حالات إغماء لوالده ووالداته، حزنًا على مقتله بطريقة بشعة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ، من والد الشاب المختفي، بغياب نجله عبد الله 18 سنة مساء الجمعة الماضية، وهاتفه مغلق،بعد خروجه للعمل بالتوك التوك، نظرًا لإصابة والده بجرح في ذراعه من منشار أثناء عمله بمركز البحوث الزراعية،

على الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالمديرية وقسم أول كفرالشيخ، برئاسة المقدم سعد اللبيشي رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والأمن العام، لمعرفة سبب اختفاء الطالب المتغيب، وفحص علاقاته ودائرة معارفه، وبعد يومين من البحث والتحري، عُثر علي جثة الشاب، ملقاة بين الزراعات، في منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث انتدابت النيابة العامة، الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.

وتواصل المباحث جهودها، لمعرفة المتسبب في الجريمة، ومرتكبيها، حيث أشارت التحريات الأمنية الأولية، والمعاينة وسماع الشهود، أن تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة التكاتك، وراء الحادث بينهم سيدة، و3 شباب، وأن السيدة، استوقفت التوك توك، وطلبت من سائقه،التوجه لأحد المناطق لتوصيلها، وعند وصوله،انقض عليه باقي أفراد التشكيل العصابي، وقاموا بقتله والتخلص منه، والاستيلاء على التوك توك، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وأن الجريمة تمت في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة، وأنهم قاموا بالتخلص منه في مصرف مجاور للزراعات، ما بين منطقة القنطرة البيضاء وقرية كفر عسكر.

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