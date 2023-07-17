بعد نهاية الدوري.. الزمالك راحة من التدريبات 5 أيام

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

واختتم فريق الزمالك مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام فريق فاركو، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين.

سجل ثنائية الزمالك، سيد نيمار في الدقيقة 26، وإبراهيما نداي في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد فاركو بقوة ونجح في تسجيل هدفين للاعب سيف تيري ثنائية فاركو بالدقائق 60 و72.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 60 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 42 في المركز التاسع لجدول الترتيب.