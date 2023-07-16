محافظة البحيرة: عدد الوفيات في انهيار عقار رشيد وصل لـ 4 وفيات

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن عدد الوفيات في انهيار عقار رشيد وصل لـ 4 وفيات، منهم 3 شباب وكبار وطفل 10 شهور، موضحة أن هناك عقار مكون من 7 طوابق، وبه عمال تقوم بتشطيب بعض الشقق وبجواره عقار قديم مبنى منذ 1991 وحالته جيدة.

وأضافت بلبع خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أن هذا العقار حالته سليمة، وأثناء سقوط العقار سقط معه جزء من العقار الـ 4 طوابق، وبمساعدة الحماية المدنية والأهالى والإسعاف تم خروج 14 شخصا، وتحسن حالة 5 أفراد وتبقى 9 حالات بالمستشفى منهم سيدة ووالدتها.

كما أوضحت نائب محافظ البحيرة أن الأمر في يد النيابة العامة، وهناك إجراءات لرصد المخالفات وتم تسليمها للنيابة للتحقيق فيها بمعرفتها، وطمأنت الجميع بانه تم توفير 14 وحدة سكنية في رشيد المدينة لمن فقدوا الوحدات السكنية، ونوفر لهم مسكن وملبس.