خوفًا من تفاقم الإصابة.. الشناوي يغادر مباراة الأهلي والمقاولون و"لطفي" بديلًا

خرج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي متأثرا بالإصابة في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “عثمان أحمد عثمان” في الجولة الـ34 بالدوري الممتاز.

وتعرض “الشناوي” للإصابة في الدقيقة 75 وتم علاجه لكن الجهاز الفني فضل خروجه خوفا من تفاقم الإصابة ودخل بدلا منه علي لطفي في الدقيقة 78.

وتشير النتيجة إلى تقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف أحرزها أليو ديانج ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحرز جوزيف أوشايا هدف المقاولون.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعه - محمد فخري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - محمد شريف.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد علاء - فاروقا نور الدين - عمر فايد - أحمد الشيمي.

خط الوسط: محمد مجلي - جوزيف أوشايا - محمد سالم - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: جون أوكلى وعمر سفيولا.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحسم لقب الدوري رسميا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 44 نقطة.