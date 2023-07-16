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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يشارك فرحة 50 عريسًا في احتفالية مستقبل وطن

محافظ المنيا يشارك
محافظ المنيا يشارك فرحة ٥٠ عريسا وعروسة فى احتفالية مستقبل و
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شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حفل الزفاف  الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن لعدد ٥٠ عريسا وعروسة، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة المنيا الجديدة.اليوم الأحد 

جاء ذلك بحضور النائب  محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، ووليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب بالمنيا وبمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي العرسان.

 وأكد المحافظ علي الدور المجتمعى لمؤسسات المجتمع المدني فى ترسيخ أواصر التكافل و المساندة بين فئات المجتمع، مشيدا  بالدور الذي قام به حزب مستقبل وطن في المساهمة بتجهيز العرائس وعددهم ٥٠  شابا وفتاة  من بينهم ذوو همم من أبناء محافظة المنيا، موجهًا خالص التهاني القلبية لجميع العرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مؤسسات المجتمع المدني محافظة المنيا مدينة المنيا الجديدة مستقبل وطن