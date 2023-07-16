محافظ المنيا يشارك فرحة 50 عريسًا في احتفالية مستقبل وطن

شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حفل الزفاف الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن لعدد ٥٠ عريسا وعروسة، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة المنيا الجديدة.اليوم الأحد

جاء ذلك بحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، ووليد عبد القوى أمين تنظيم الحزب بالمنيا وبمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي العرسان.

وأكد المحافظ علي الدور المجتمعى لمؤسسات المجتمع المدني فى ترسيخ أواصر التكافل و المساندة بين فئات المجتمع، مشيدا بالدور الذي قام به حزب مستقبل وطن في المساهمة بتجهيز العرائس وعددهم ٥٠ شابا وفتاة من بينهم ذوو همم من أبناء محافظة المنيا، موجهًا خالص التهاني القلبية لجميع العرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

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