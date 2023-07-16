"أونانا" يقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الإعلان عن تعاقده مع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" اكتملت اتفاقية صفقة أندريه أونانا بنسبة 99.9% وفي انتظار طريقة الدفع الخاصة بالصفقة ومن بعدها قم يسافر إلى مانشستر".

وأضاف رومانو:" إريك تين هاج أجرى اتصالا مباشرا مع أونانا في آخر 48 ساعة للتأكيد على عدم وجود مشاكل، فقط هي مسألة وقت".

ولعب أونانا 41 مباراة مع الإنتر خلال الموسم المنتهي في جميع المسابقات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 19 لقاء.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أعلن بشكل رسمي رحيل الإسباني دافيد دي خيا بعد انتهاء عقده في شهر يونيو الماضي، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد.