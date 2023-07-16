الرئيس الكيني يلتقي وفدًا من القوى السياسية السودانية

استقبل الرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي اليوم الأحد، وفدًا من القوى السياسية الداعمة للديمقراطية في السودان.

وجرى خلال اللقاء بحث التحديات لوقف الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان.

وشدد الوفد الذي يزور نيروبي حاليًّا بحسب بيان صادر عنه، على أهمية تنسيق الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية، وتوحيد المنبر التفاوضي، والإسراع في الوصول لوقف إطلاق النار.

وثمن الوفد السوداني جهود الآلية الرباعية بشأن السودان، والاستجابة السريعة ضمن منظمة الإيقاد وطرح مبادرة لوقف الحرب، والخطوات التي اتخذت مؤخرًا للتنسيق المحكم مع الاتحاد الأفريقي.