الذهب يتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الأحد

تراجع سعر الذهب في مصر لليوم الثالث على التوالي بمقدار 5 جنيهات جديدة في نهاية تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة، ليستكمل انخفاضه بقيمة 25 جنيه علي الأقل في الجرام الواحد منذ الجمعة الماضي.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2165 جنيه للبيع و2175 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2473 جنيه للبيع و2486 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1865 جنيه للبيع و1864 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1443 جنيه للبيع و1450 جنيه للشراء

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.32 ألف جنيه للبيع و17.4 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو 2.474 مليون جنيه للبيع و2.5 مليون جنيه للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 76.95 ألف جنيه للبيع و77.31 ألف جنيه للشراء.