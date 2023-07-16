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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات فى كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

فيضانات كوريا الجنوبية
فيضانات كوريا الجنوبية
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التى تسببت فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا، و9 مفقودين فى جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الأحد إن مئات عمال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى أكثر من 10 سيارات وعدد غير معروف من الأشخاص المحاصرين داخل نفق تحت الأرض بطول 430 مترًا فى مدينة /تشونجو/ بمحافظة /تشنجتشونج الشمالية/ وسط البلاد.

وأضافت الوزارة أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة فى النفق أمس، واستخراج 9 جثامين من الموقع، مع وجود غواصين يعملون على مدار الساعة ويبحثون عن المزيد من الضحايا، حيث غمرت المياه النفق صباح أمس بعد أن اجتاحته مياه الفيضانات بسرعة كبيرة أدى إلى عدم تمكن المركبات الموجودة بداخله من الفرار.

وتشهد كوريا الجنوبية ذروة موسم الأمطار الموسمية الصيفية، حيث هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الأربعة الماضية، ما تسبب فى فيضان سد كبير.

الأمطار فيضانات كوريا الجنوبية