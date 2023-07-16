توريد 667 ألف طن قمح بنسبة تتخطي 100 % حتى الآن بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن إجمالي كميات الأقماح التي جرى توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 667,200,000 طن قمح، منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم وذلك في شون وصوامع ومركز تجميع.

وأوضح أيمن شريعي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، الإجمالي العام للتوريد بالمحافظة بلغ 667,200 طن، على أن يقتصر توريد القمح من صباح الغد في الوادي الجديد على شونه البنك الزراعي بالفرافرة وصومعة الخارجة.

وقال الدكتور مجد المرسي، إن المستهدف توريده 641792 طن، جرى توريد 667,200 طن بنسبة تصل إلي 104 %، لافتاً، فيما تواصل شونه البنك الزراعي بالفرافرة وصومعة الخارجة، استقبال توريد القمح.

وأصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ يقضي بغلق موسم توريد القمح اعتبارًا من الغد مع استمرار بعض الشون في استقبال الأقماح.

أضاف أنه نظرًا لانخفاض الكميات الموردة والمفروزة اليومية من الأقماح المحلية موسم ۲۰۲۲ يتم غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المُسوقة الرئيسية وذلك اعتباًرا من نهاية عمل الغد.