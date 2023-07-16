تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تباينت البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الاسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.7 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والاجانب، ليسجل في الختام نحو 1.171 تريليون جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة طفيفة ، ليستقر عند مستوى 17,343.13 نقطة، ، بينما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 3,162.34 نقطة،

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.05% ليغلق عند 21,085.73 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 7,260.87 نقطة.

بينما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 3,422.99 نقطة ، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.03%، ليغلق عند مستوى 5,082.74 نقطة، وتراجع ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 2,894.92 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 4.8 مليون جنيه، و 8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 12.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 971.8 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 456.2 مليون سهم من خلال 57.1 ألف صفقة منفذة.