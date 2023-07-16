أحمد أيمن منصور يقترب من العودة للزمالك بعد موافقة أسوريو

اقترب أحمد أيمن منصور، لاعب طلائع الجيش، من العودة لصفوف، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد الحصول على موافقة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو.

ومنح أسوريو، الضوء الأخضر، لمجلس إدارة الزمالك، من أجل عودة أحمد أيمن منصور، بداية من الموسم الجديد، في ظل الحاجة لمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك لقاء، الليلة في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز فى 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات أخرى، فيما يأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.