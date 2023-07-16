بالصور.. مستشار رئيس الوزراء يتابع المشروعات القومية في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وبحث التعاون والدعم في تنفيذ بعض المشروعات التي تشهدها محافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة اللواء هشام السوداني، مثنيا على جهوده في دعم عدد من المشروعات بالمحافظة، وناقش معه الموقف التنفيذي الحالي لمستشفى الجامعة ببورسعيد، مؤكدا أن المستشفى الجامعي ستعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية ببورسعيد، لما تشهده من إمكانيات وتجهيزات على أعلى مستوى في المجال الصحي، مؤكدا على أهمية سرعة تشغيل المستشفى والتي ستحقق نقلة نوعية في الرعاية الطبية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التي تشهدها الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي تهدف لاستكمال خطط التنمية التي جرت ببورسعيد، سواء في مجال رصف وتطوير الطرق، أو تطوير المناطق السكنية في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وإقامة الأسواق الحضارية والمشروعات الخدمية والتنموية، التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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