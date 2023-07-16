التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم اليوم الأحد، التصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بالطريق الإقليمى "ديرب نجم - الزقازيق نطاق مركز ديرب نجم وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمى "ديرب نجم- الزقازيق"

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "السعيد ع" 18 سنة مقيم ديرب نجم ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.