الخشت: مجلة جامعة القاهرة تحتل المركز الثامن عالميا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتلال المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطرى، المركز الثامن على مستوى العالم في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية سكوبس.

وقال الدكتور الخشت، إن المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري حصلت على معامل تأثير 2.2 درجة، مشيرًا إلى أن تواجد مجلات جامعة القاهرة العلمية في مراكز مرموقة عالمية ساهم بشكل كبير في التقدم في التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها الدولية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري هي مجلة دولية open access تغطي جميع جوانب علم الحيوان والطب البيطري، وتصدر عن كلية الطب البيطري بالتعاون مع الناشر الدولي Taylor and Francis، موضحًا أن المجلة أنشئت عام 2014، ثم اعتمدت في قاعدة بيانات سكوبس فبراير 2020.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن المجلة تتصدر أفريقيا والشرق الأوسط وتنافس المجلات العالمية الكبرى في مجال الطب البيطري حيث حصلت المجلة علي معامل اقتباسات (SiteScore 5.7) وتستمر داخل المربع الذهبي Q1 وتحتل المركز الثامن من بين 186 مجلة عالمية في مجال الطب البيطري.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مجلة كلية الطب البيطري أصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو (Scopus and Scimagojr) وترتقي بصورة سنوية في كافة مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، والمجلة تم إدراجها في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة ومنها: Web of Science و Scopus وPubMed Central، منوها أن عدد الاستشهادات العالمية قد ارتفع عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقا لقاعدة بيانات سكوبس.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، أن المجلة يتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر، إلى جانب الاستشهاد بأبحاث المجلة في مقالات علمية مختلفة بمعظم دول العالم ومنشورة في مجلات علمية مرموقة وذات معامل تأثير عالي.

وأضافت عميدة كلية الطب البيطري، أنه زادت عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 بحثا في عام 2021 الى 103 أبحاث في عام 2022 وقد بلغت نسبة قبول الأبحاث 13٪ في عام 2022 وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة الأبحاث المقدمة.

جدير بالذكر أن المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطرى تصدر تحت رعاية الدكتور محمد الخشت وإشراف الدكتورة إيمان بكر محمد عميدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ومدير التحرير الدكتور هيثم عامر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا أنور أستاذ الأمراض المشتركة ومدير التحرير التنفيذي للمجلة.