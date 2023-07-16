فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي أول أغسطس

اعتمد مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة مواعيد التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة .

و صرح رئيس الجامعة بان القيد الاول يبدأ بكلية الزراعة من 1 اغسطس حتى 15 اغسطس و يبدأ القيد الثاني من 1ديسمبر الى 31 ديسمبر ، ويبدأ التقديم لفصل الخريف بكلية التربية الرياضية ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) من 1اغسطس الى31 اغسطس و فصل الربيع دكتوراه من 1يناير 2024 الى 15 يناير 2024 .

ويبدأ التقديم لكلية التجارة فصل الخريف من 5اغسطس الى 31 اغسطس و فصل الربيع من 10 فبراير الى 29 فبراير 2024 .

و اضاف الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث: ان التقديم للدراسات العليا بكلية الآداب يبدأ من 15 اغسطس الى 20 سبتمبر وبكلية التربية من 1 سبتمبر الى 30 سبتمبر و بكلية الطب البيطري يبدأ القيد الاول من 1 سبتمبر الى 30 سبتمبر (دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) و القيد الثاني من 1 مارس 2024 الى 30 مارس 2024 ( ماجستير – دكتوراه ) وبكلية العلوم من 2 سبتمبر الى 21 سبتمبر و بكلية الهندسة ( ماجستير – دكتوراه)من 15 سبتمبر الى 14 اكتوبر وبكلية الطب ابريل و اكتوبر من كل عام .

ويبدأ التقديم فصل الخريف بكلية التربية النوعية من 15 اغسطس الى 14 سبتمبر و فصل الربيع من 15 ديسمبر 2023 الى 14 يناير 2024 و بكلية الحقوق الفترة الاولى من 2 سبتمبر الى 21 سبتمبر و الفترة الثانية من 25 نوفمبر الى 7 ديسمبر وكلية الاثار من 1 سبتمبر الى 15 اكتوبر و كلية التمريض من 1 اغسطس الى الاسبوع الاول من سبتمبر.

واضاف الاستاذ على موسي مدير عام الإدارة العامة للدارسات العليا والبحوث: ان التقدم يتم عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جنوب الوادي والاوراق المطلوبة هي شهادة التخرج (ليسانس أو بكالوريوس) وبيان بتقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة (تطلب في حالة القيد للماجستير) وشهادة ميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة وموافقة جهة العمل (أو إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام) و‏ تحديد الموقف من التجنيد.