السجن المشدد 4 سنوات لمتهم بالشروع في قتل عامل بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالشروع في قتل عامل بدائرة قسم أبو النمرس بمحافظة الجيزة بسبب خلافات عائلية بينهما، بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط معه.

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم «صابر. ب» في دائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، شرع في قتل عامل بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى فيها الأول على الأخير باستخدام أسلحة بيضاء محدثًا إصابته الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر إحالة القضية، أنّ مشكلات عائلية وقعت بين الطرفين المتهم والمجني عليه، وتطور الأمر بينهما حتى أقدم الجاني على تسديد عدة ضربات بسلاح أبيض كان بحوزته للمجني عليه في رأسه، ما أسفر عن إصابته الواردة في تقرير الطب الشرعي، لكن الضحية جرى إسعافه وإنقاذه من الموت.

وتابع أمر إحالة القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة التي تسمح له بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.