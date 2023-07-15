الدوري الممتاز.. ياو أنور يسجل هاتريك ويقود الإسماعيلي للفوز على الاتحاد برباعية

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.



سجل أهداف الدراويش في المباراة كل من ياو أنور ثلاثية وصبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري هدف في مرماه في الدقائق 4،15،20،61، فيما سجل فريق الاتحاد السكندري هدفه الوحيد عن طريق خالد صبحي في الدقيقة 27.

المباراة شهدت أداء رائع من لاعبي الدراويش في ختام مبارياته ببطولة الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية وأمام 3 آلاف مشجع.

بهذه النتيجة يختتم الإسماعيلي الدوري وهو في المركز الـ11 برصيد 40 نقطة بعد خوض 34 مباراة ونجح في الفوز بـ 9 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 12 مباراة ونجح في تسجيل 35 هدفا وسكن مرماه 38 هدفا.

فيما ظل الاتحاد السكندري عند النقطة 43 في المركز الثامن بعد خوضه 34 مباراة ونجح في الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 15 مباراة ونجح لاعبيه في تسجيل 36 هدفا وسكن مرماه 43 هدفا.