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الأحد 16 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«السيد علي» سكرتيرًا لمجلس مدينة طور سيناء و«سهير صديق» مديرًا للتفتيش المالي

سهير صديق مدير التفتيش
سهير صديق مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة
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هنأ أحمد الحضري، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالديوان والوحدات المحلية جنوب سيناء، السيد علي محمد خالد، لتوليه منصب سكرتير مدينة طور سيناء، كما هنأ سهير صديق، سكرتير مجلس مدينة طور سيناء السابق؛ لتوليها منصب مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، داعيًا المولى جل وعلا لهما بالتوفيق والسداد.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد اعتمد في عام ٢٠١٩ القرار الذي أصدره أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء السابق بترقية سهير صديق مدير إدارة الإيرادات بمجلس المدينة سابقا لتوليها منصب سكرتير مدينة طور سيناء.

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أحمد الحضري نقيب العاملين - جنوب سيناء السيد علي سكرتيرا لمجلس مدينة طور سيناء سهير صديق مديرا للتفتيش المالي والإداري