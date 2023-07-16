«السيد علي» سكرتيرًا لمجلس مدينة طور سيناء و«سهير صديق» مديرًا للتفتيش المالي

هنأ أحمد الحضري، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالديوان والوحدات المحلية جنوب سيناء، السيد علي محمد خالد، لتوليه منصب سكرتير مدينة طور سيناء، كما هنأ سهير صديق، سكرتير مجلس مدينة طور سيناء السابق؛ لتوليها منصب مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، داعيًا المولى جل وعلا لهما بالتوفيق والسداد.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد اعتمد في عام ٢٠١٩ القرار الذي أصدره أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء السابق بترقية سهير صديق مدير إدارة الإيرادات بمجلس المدينة سابقا لتوليها منصب سكرتير مدينة طور سيناء.

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