تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم السبت، أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل سارت بهدوء ، حيث لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بالامتحانات.

وانتظم سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بمدارس القاهرة.

كان أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، قد تابع اليوم السبت، انتظام سير أعمال إمتحانات النقل " الدور الثاني" ، بمدرسة نبيل الوقاد الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة النزهة التعليمية .

وكان فى استقباله محمد مصطفى مدير عام الإدارة وياسر جودة مدير المدرسة، وتابع لجان الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، واطمئن على مواصفات الورقة الإمتحانية ووضوحها، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة اللغة العربية.

وأگد " مدير المديرية " توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول .

وأثنى موسى على هدوء وانتظام اللجنة ، متمنياً كل النجاح والتفوق لجميع الطلاب



