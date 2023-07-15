غرق شاب مجهول الهوية بنهر النيل فرع رشيد في البحيرة

تمكن الأهالي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، منذ قليل، من انتشال جثمان شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، عثروا عليه في نهر النيل في رشيد، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد غرق شاب في نهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركزـ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين غرق شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وجرى انتشال الجثة من قبل الأهالى ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف على هويته .

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على مُلابسات الواقعة.