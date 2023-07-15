بموافقة بايرن ميونخ.. النصر السعودي يفاوض ساديو ماني

أكدت تقارير صحفية، دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع السنغالي ساديو ماني، بموافقة إدارة ناديه بايرن ميونخ الألماني؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم ساديو ماني، بانتقاله إلى النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، لا سيما بعد مشاجرته مع زميله ليروى ساني قبل توديع البافاري لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الماضية، كما أن إدارة البايرن ترغب في بيع الدولي السنغالي في الصيف الجاري.

ويوجد اهتمام قوي من نادي النصر السعودي، بالحصول على خدمات ماني، بجانب نادي أهلي جدة، الذي يأمل في ضمه ليزامل مواطنه إدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي السابق.

وشددت صحيفة «الرياضية» السعودية، على أن إدارة نادي بايرن ميونخ حددت مبلغ 30 مليون يورو؛ للتنازل عن ماني في سوق الانتقالات الجاري.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي عقد اجتماعًا مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال نجم منتخب السنغال، أمس الخميس، في مدينة مايوركا الإسبانية، من أجل التعرف على طلبات اللاعب.

ويسعى النصر للتعاقد مع ماني، بعد موافقة إدارة العملاق البافاري، على التخلي عن خدمات مهاجمه المنتقل الصيف الماضي إلى قلعة أليانز أرينا، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة تخطت الـ20 مليون يورو لصالح ليفربول، وذلك بحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية، حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن قيمة انتقال السنغالي إلى البايرن.