الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان والأكسجين السائل

أعلنت شركة "لاند سبيس" الصينية البارزة في مجال الفضاء عن إطلاق أول صاروخ عملاق في العالم يعمل بوقود الميثان والأكسجين السائل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "South China Morning Post".

وأضافت الصحيفة أن صاروخ "Zhuque-2" تم إطلاقه في رحلته الأولى صباح الأربعاء الماضي من مركز "Jiuquan" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي في الصين. تم تطوير هذا الصاروخ من قبل شركة "لاند سبيس" الصينية، وهو الأول في العالم الذي يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن صاروخ الإطلاق "تشوتشيويه-2" انطلق في الساعة 9 صباحًا بتوقيت بكين من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين. وهذه هي الرحلة الثانية لصاروخ شركة "LandSpace" بعد فشل الرحلة الأولى في منتصف ديسمبر الماضي.

ويعتبر الميثان وقودًا نظيفًا وآمنًا بالمقارنة مع وقود الدفع والهيدروجين السائل وأنواع أخرى من الوقود المستخدمة حاليًا. وتعد تحويل الميثان إلى وقود خيارًا مثاليًا لتشغيل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، حيث يوفر الميثان كوقود عضوي أداءً ممتازًا لمحركات الصواريخ ويحد من التكاليف التشغيلية.