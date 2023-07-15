ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان والأكسجين السائل

انطلاق صاروخ
انطلاق صاروخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة "لاند سبيس" الصينية البارزة في مجال الفضاء عن إطلاق أول صاروخ عملاق في العالم يعمل بوقود الميثان والأكسجين السائل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "South China Morning Post". 

وأضافت الصحيفة أن صاروخ "Zhuque-2" تم إطلاقه في رحلته الأولى صباح الأربعاء الماضي من مركز "Jiuquan" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي في الصين. تم تطوير هذا الصاروخ من قبل شركة "لاند سبيس" الصينية، وهو الأول في العالم الذي يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له.

وذكرت وكالة "شينخوا" أن صاروخ الإطلاق "تشوتشيويه-2" انطلق في الساعة 9 صباحًا بتوقيت بكين من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين. وهذه هي الرحلة الثانية لصاروخ شركة "LandSpace" بعد فشل الرحلة الأولى في منتصف ديسمبر الماضي.

 ويعتبر الميثان وقودًا نظيفًا وآمنًا بالمقارنة مع وقود الدفع والهيدروجين السائل وأنواع أخرى من الوقود المستخدمة حاليًا. وتعد تحويل الميثان إلى وقود خيارًا مثاليًا لتشغيل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، حيث يوفر الميثان كوقود عضوي أداءً ممتازًا لمحركات الصواريخ ويحد من التكاليف التشغيلية.

الأقمار الاصطناعية إطلاق الأقمار الصناعية الهيدروجين الميثان محركات الصواريخ