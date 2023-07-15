غضب في سموحة بسبب التعاقد مع لاعب سلة بمليون ونصف المليون جنيه

وافق مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، علي اعتماد تعاقد النادي مع اللاعب رامي إبراهيم مرسي للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال خلال موسم 2023-2024 لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

الغريب في الأمر أن نادي سموحة تعاقد مع اللاعب صاحب الـ36 عاما بمبلغ مالي كبير جدا وصل إلى مليون ونصف المليون جنيه وهو مقابل مادي ضخم للاعب في فريق السلة كما أن رامي مرسي قارب على الاعتزال وحل عن صفوف الاتحاد السكندري مجانا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا ينافس فريق كرة السلة بنادي سموحة على البطولات حتى يتعاقد مع لاعب بهذا المبلغ الكبير.

وأثار قرر فرج عامر بالتعاقد مع لاعب كرة سلة اقترب عمره من 36 عاما ولمدة موسم واحد وبمقابل مادي كبير جدا، حالة من الغضب والإستياء داخل النادي الذي يعاني من أزمات كبيرة خاصة على صعيد فريق الكرة الذي كان مهددا بالهبوط للقسم الثاني حتى الجولتين الأخيريتين من الدوري الممتاز بعدما رحل عن الفريق عددا كبير من النجوم بالإضافة للتعاقد مع لاعبين دون المستوى.

كما يعاني النادي من أزمة مالية طاحنة ضربت مختلف قطاعات سموحة، ابرزها أزمة النادي مع مستحقات الاصلاح الزراعي، إلا أن رئيس مجلس الإدارة محمد فرج عامر يواصل قراراته الغريبة بشأن التعاقدات التي يجريها بشكل منفرد ودون الرجوع للمجلس الذي تم تفكيكه والتخلص من المعارضة.