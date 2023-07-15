مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

لقيت محامية مصرعها، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم علي الطريق الدائري أمام المحكمة الإقتصادية، بنطاق محافظة القاهرة.

تم نقل جثمان المحامية وتدعى تدعي أميرة جمال إلى مستشفى قصر العيني، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودهـا لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وتبين أن المحامية كانت متوجهه إلي جلسة قضائية في المحكمة الاقتصادية، وهي محامية بالاستئناف العالي، وعضو نقابة المحاميين فرع جنوب القاهرة، منطقة حلوان.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا باصطدام سيارة بمحامية أمام المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف والشرطة والخدمات المرورية إلي مكان الحادث وتبين وفاة المحامية جراء الاصابات التي لحقت بها وجري نقلها إلى المستشفى.

الضحية



