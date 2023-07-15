ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

المحامية أميرة جمال_
المحامية أميرة جمال_ الضحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت محامية مصرعها، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم علي الطريق الدائري أمام المحكمة الإقتصادية، بنطاق محافظة  القاهرة.

تم نقل جثمان المحامية وتدعى تدعي أميرة جمال إلى مستشفى قصر العيني، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودهـا لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وتبين أن المحامية كانت متوجهه إلي جلسة قضائية في المحكمة الاقتصادية، وهي محامية بالاستئناف العالي، وعضو نقابة المحاميين فرع جنوب القاهرة، منطقة حلوان.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا باصطدام سيارة بمحامية أمام المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف والشرطة والخدمات المرورية إلي مكان الحادث وتبين وفاة المحامية جراء الاصابات التي لحقت بها وجري نقلها إلى المستشفى.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا لفراقك يا أميره لمحزونون ولا نقول إلآ ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون‏'‏‏
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
الضحية 

 

 


 

المحامية أميرة جمال المحكمة الاقتصادية مصرع المحامية