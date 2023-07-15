19 يوليو.. استئناف إسلام جابر على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى

حددت محكمة جنح مستأنف الهرم، جلسة 19 يوليو الجارى، لنظر استئناف اللاعب اسلام جابر، "محبوس" على حبسة سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى.

وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، فى وقت سابق، الاعب فى القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم اللاعب بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف وتم تحديد الجلسة السابق زكرها

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.