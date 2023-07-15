وصول 31500 طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 43 طن بضائع عامة ومتنوعة، 670 شاحنة و224 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 36000 طن بضائع ، 328 شاحنة و202 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 342 ش سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية والعبارة امل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس و الحرية2 وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و120 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى سينا وايلة ،

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1890 راكبا بموانيها .

