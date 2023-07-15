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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول 31500 طن ألومنيوم لميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 43 طن بضائع عامة ومتنوعة، 670 شاحنة و224 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 36000 طن بضائع ، 328 شاحنة و202 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 342 ش سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية والعبارة امل  بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس و الحرية2 وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و120 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى سينا وايلة ، 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1890 راكبا بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري