شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء.

ويشهد الأحد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 38 للعظمى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة.