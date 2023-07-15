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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شاهنده عبدالرحيم تستعرض المشهد السياسي والعسكري الروسي بعد تمرد "فاجنر"

شاهندة عبد الرحيم
شاهندة عبد الرحيم
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قالت الإعلامية شاهنده عبدالرحيم، يقول الاقتباس “إذا أردت الانتقام فأحفر بنفسك قبرين “ هذه هي الحالة المسيطرة على المتابعين للمشهد السياسى والعسكري الروسي خلال العملية العسكرية التي يشنها بوتين ضد أوكرانيا، خاصة بعد محاولة الانقلاب التي حاولت مجموعة "فاجنر" القيام بها، ولم تستمر سوى 24 ساعة فقط.

واضافت عبدالرحيم خلال برنامج "focus" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز نيوز"، اليوم السبت، أن التمرد القصيرل "فاجنر" كان له صدى محلي وعالمي واسع على مجريات الأمور،و أظهر تساؤلات وتكهنات كثيرة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومدى قوة وصلابة "بوتين" في حكم روسيا ومستقبل مجموعة "فاجنر" وعملياتها سواء كان في ساحة المعركة أو في مناطق مختلفة من العالم التي تخدم فيها المصالح الروسية.

وتابعت،خلال حلقة اليوم من "focus" سيتم استعراض اسباب ونتائج تمرد فاجنر الذي بدأ 23 من يونيو الماضي ولفت انتباه العالم.

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