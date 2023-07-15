علاء عبد العال يكشف سر بقاء الداخلية في الممتاز بعد الفوز على أسوان

أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية عن سعادته البالغة ببقاء الفريق الأمني فى بطولة الدوري العام الممتاز بعد خطف بطاقة البقاء فى الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء أمام أسوان بالفوز خارج الديار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال «عبد العال»، الذى حقق إنجاز هائل مع الداخلية، فى مداخلة هاتفية مع إذاعة الشباب والرياضة، إنه تسلم المسؤولية فى نهاية شهر يناير قبل إنتهاء فترة الانتقالات الشتوية وتم جلب محمد رمضان وعبد الرحمن البنوبي وأحمد عبد الرسول وكريم يحيى.

واعترف عبد العال، أن التوفيق حالفه فى تسديدتى دلسون كاموني مهاجم أسوان بعد ارتدت تسديدته من العارضة والقائم، ليعوضه الله عن الهزيمة أمام الإسماعيلي .

وأكد المدير الفني لفريق الداخلية، أن بعد التعادل بهدفين لكل فريق لم يجد أمامه سوى الدفع بمحمد رمضان، بجوار عبد الرحمن البنوبي ورشيد أحمد.

وأعرب «عبد العال»، عن حزنه لهبوط غزل المحلة وأسوان موجهًا التحية إلى فريق الحدود بقيادة محمد مكي، مشيرًا أنه كان حزينًا بعد التعادل مع الحدود لكن أثبت الفريق العسكري أنه لا يلعب لصالح أحد.

وأكد المدير الفني لفريق الداخلية، أنه يتمنى بقاء عبد الرحمن البنوبي، المعار من سيراميكا كليوباترا، مع الداخلية، حتى لا يعود إلى دكة الاحتياطي، مشيرًا إلى البنوبي أحد أبناؤه واكتشافه عندما كان يتولى تدريب بتروجت، كما أعرب عن أمله فى الإبقاء على سمير فكري.