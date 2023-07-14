اختلفت مع خطيبها تليفونيًا.. فتاة تحاول إنهاء حياتها بسبب مكالمة هاتفية في الدقهلية

حاولت فتاة في العقد الثاني من عمرها إنهاء حياتها بتناول حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال" الحبة القاتلة "وذلك بعد نشوب خلاف بينها وخطيبها المسافر خارج البلاد عبر الهاتف المحمول ورغبتها في انهاء الخطبة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي،مأمور مركز شرطة تمى الامديد ، من مستشفى تمى الأمديد المركزي بوصول "أسماء . ن.ع.ا"،23 عامًا، لاتعمل ومقيمة قرية أبوياسين دائرة المركز ، مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وبسؤال المصابة ، قررت بتناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الإنتحار لمرورها لحالة نفسية سيئة على اثر حدوث مشادة كلامية بينها وخطيبها أثناء تحدثها معه تليفونيا كونه مسافر خارج البلاد، ورغبتها في إنهاء الخطبة ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

بسؤال والدتها 42، عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية أيدت ذات المضمون، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمرکز شرطة تمى الامديد، والعرض على النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ،أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الافتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.