ترامب يتهم بايدن بدفع أمريكا نحو حرب عالمية ثالثة

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بدفع البلاد نحو حرب عالمية ثالثة عبر إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا، بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية.

ولفت ترامب إلى أن قرار بايدن استخدام قوات الاحتياط الأمريكية من أجل دعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدفع أمريكا إلى حافة حرب عالمية ثالثة.

وسخر من بايدن، قائلا: "لا يمكنه حتى صعود الدرج على متن طائرة الرئاسة الأمريكية من دون أن يتعثر"، موضحا أن آخر شيء يتوجب على إدارة بايدن التي وصفها بـ"غير الكفؤة" أن تفعله، هو دفع الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة.

وكشف ترامب عن اعتقاده بأن "التصعيد المتهور" للصراع في أوكرانيا يدفع بالجيش الأمريكي إلى كارثة.