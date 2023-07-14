ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

طقس متطرف.. المنظمة العالمية للأرصاد: حرارة حارقة وفيضانات مفاجئة الأيام المقبلة

حالة الطقس العالمية
حالة الطقس العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من المعتاد على منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. وأفادت المنظمة بأن الحرارة الشديدة ربما تجتاح أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي.

 بينما يتسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مدمرة وخسائر في الأرواح بعدة مناطق، مشيرة إلى أن شهر يونيو قد شهد أعلى متوسط درجات حرارة عالمية واستمر حتى الجزء الأول من يوليو. المنظمة حذرت من أن الطقس المتطرف الذي يتكرر حدوثه بشكل متزايد له تأثير كبير على صحة الإنسان والنظم البيئية والاقتصادات والزراعة وإمدادات الطاقة والمياه.

وقال البروفيسور يترى تالاس السكرتير العام للمنظمة، إن ارتفاع درجات الحرارة يزيد الحاجة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بأسرع ما يمكن وبعمق قدر الإمكان.ألفارو سيلفا المسئول بقسم الخدمات المناخية بالمنظمة قال في تصريحات صحفية، إن بعض الأماكن يمكن أن تعانى من ظروف حارة وجافة شديدة ومستمرة بينما تؤدي الحرارة الزائدة في أماكن أخرى إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي مما يؤدي الى هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة وانزلاقات أرضية. 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منطقة البحر الأبيض المتوسط