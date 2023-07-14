الهند وأمريكا تبحثان قضايا أوكرانيا وميانمار خلال اجتماع "آسيان"

بحث وزير الشؤون الخارجية الهندية، سوبرامانيام جايشانكار، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عددا من القضايا الدولية المطروحة على الساحة السياسية، وذلك على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا بــ "آسيان"، والمنعقدة حاليا في إندونيسيا.

وقال جايشانكار في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة: "يسعدني لقاء الوزير بلينكن، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأخيرة إلى الولايات المتحدة"، مضيفا أنهما تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا أوكرانيا وميانمار ومنطقة المحيط الهادي الهندي.

وعلى صعيد متصل، التقى جايشانكار مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على هامش الاجتماع ذاته، حيث عقد الجانبان نقاشًا مفصلًا بشأن صراع أوكرانيا والوضع في ميانمار، حسبما ذكر وزير الشؤون الخارجية الهندية في تغريدة أخرى.

ومن المقرر أن ينتقل جايشانكار إلى العاصمة التايلاندية "بانكوك"; للمشاركة في الاجتماع الــ 12 لوزراء خارجية تعاون "ميكونج - جانجا"، بعد غد الأحد، الذي يضم ستة بلدان أعضاء وهي الهند وتايلاند وميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام.