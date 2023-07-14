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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عقد اختبارات القبول لمنتخب الجامعة لكرة القدم بجامعة حلوان

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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أعلنت جامعة حلوان عن عقد اختبارات لاختيار اللاعبين الجدد المميزين لتمثيل منتخب الجامعة لكرة القدم  للموسم الجديد واسبوع شباب الجامعات.

تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية المثرية خلال شهر سبتمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأعلن الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تستعد على قدم وساق لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر الذي يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية ويحظى باهتمام قوي من الدولة المصرية، وهو ما جعل الجامعة تهتم بأدق التفاصيل ليخرج بأكثر صورة مشرفة يذكرها التاريخ.

تقام الاختبارات أيام الأحد والاثنين الموافق 16- 17 يوليو على ملاعب الخماسي داخل الحرم الجامعي في تمام الساعة العاشرة صباحا   .

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