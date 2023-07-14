إعدام معلمة صينية سممت 25 طفلا

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، بأن معلمة برياض الأطفال، تدعى وانغ يون (39 عاما)، أُعدمت في الصين الأسبوع الجاري، بعدما قتلت طفلا وأصابت 24 آخرين بتسميم طعامهم بمادة نترات الصوديوم قبل أربعة أعوام، واستأنفت وانغ الحكم في سبتمبر 2020 لكن دون جدوى.

وذكر بيان المحكمة إن الهيئة القضائية تحققت من هوية وانغ، الخميس، ورافقتها إلى ساحة الإعدام حيث تم تنفيذ الحكم، وتعد قضية وانغ واحدة من عدة قضايا بارزة لحالات القتل والعنف في رياض الأطفال التي شهدتها الصين في الأعوام القليلة الماضية.

وبحسب البيان أنه في مارس 2019، اشترت وانغ كمية من نترات الصوديوم بعد خلاف مع أحد زملائها و في صباح اليوم التالي، وضعت وانغ نترات الصوديوم في طعام الأطفال.

ولقى طفل حتفه في يناير كانون الثاني 2020 نتيجة فشل وظائف عدد من أعضائه جراء السم، بينما 24 طفلا آخرين عانوا من أعراض طفيفة.