كولر يطلب مهلة قبل حسم ملف رباعي الأهلي المعار

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، من المسئولين داخل النادي مهلة قصيرة قبل حسم ملف اللاعبين الذين انتهت إعارتهم مع أنديتهم بشكل رسمي، وباتوا لاعبين في الفريق الأحمر.

وعرضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، عودة أربعة لاعبين معارين لصفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر، أن لجنة التخطيط عرضت على كولر، عودة كريم نيدفيد المعار إلى صفوف فيوتشر، وزميله في نفس الفريق سعد الدين سمير بالإضافة إلى الثنائي المعار إلى سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن.