محافظ أسوان يكلف مدير الزراعة بزيارة مشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى





كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة أمانى بدر، مدير مديرية الزراعة، بالزيارة الميدانية لمشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى للوقوف على حجم الإنجازات التى حققها هذا المشروع الحيوى ، والعمل على تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولى المشروع بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

جاء ذلك من أجل الإستغلال الأمثل لتحقيق الإستفادة الكاملة من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة ، ولاسيما ما يتعلق بدعم الثروة الداجنة .

وقال محافظ أسوان: “نعمل جاهدين لإحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة فى ظل تنفيذ هذه المزرعة التى تعد الأكبر فى مصر بمنطقة توشكى فى ظل ما تتمتع بها المنطقة بمناخ صحى وصافى والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1720 فدان” .

فيما أوضحت المهندسة أمانى بدر أنها أجرت زيارة إلى مشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى بمرافقة وفد من مديريتى الزراعة والطب البيطرى ، وفى حضور المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان ، لافتة إلى أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان تم التنسيق مع مسئولى المشروع لدعم المحافظة بالدواجن والبيض ليتم دعم المجمعات الإستهلاكية به بالتعاون مع مديرية التموين ، وتوفير هذه السلع الحيوية للمواطنين بأسعار مخفضة .

أشار المهندس محمد أنور، مدير فرع شركة الوادى بأسوان، إلى أن مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى تضم حالياً 4 مواقع للجدود فقط من إجمالى 8 مواقع مستهدفة مواقع ، وجار الإنتهاء من الموقع الخامس والسادس وكل موقع يوجد به 36000 فرخة لإنتاج بيض مخصب ، موضحاً أنه يتم إرسال البيض إلى معامل الشركة فى القاهرة لإنتاج الأمهات ويتم توزيع الكتاكيت لمزارعها وبيع الباقى للشركات الأخرى ، وهناك مساحة أخرى فى توشكى 3620 فدان لإقامة 16موقع الأمهات ومعمل تفريغ ومصنع علف وقريباً سيبدأ العمل فيه .

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